ZIPAIR Tokyoは、「Early Summer Sale」を6月4日から13日まで開催する。東京/成田発着の対象路線と片道最低運賃は、ソウル/仁川線が8,000円、マニラ線が11,500円、シンガポール線が14,700円、バンコク/スワンナプーム線が16,500円、ホノルル線が20,000円。いずれも燃油サーチャージなし、諸税別。搭乗期間は6月5日から9月30日まで。対象便や座席には限りがある。