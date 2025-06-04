観光白書が発表されました。国内旅行の消費額は25.1兆円と過去最高を記録し、いよいよポストコロナ時代の旅行需要が本格的に戻ってきた、そんな印象を受けた方も多いかもしれません。特に訪日外国人旅行者、いわゆるインバウンド客の流入増加が目覚ましく、白書でも多くの紙幅を割いて紹介されています。[caption id="attachment_340503" align="alignnone" width="900"] 「令和6年度観光の状況令和7年度観光施策」（観光白書）