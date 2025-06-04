All About ニュース編集部は3月11〜25日の期間、全国10〜60代の男女495人を対象に「アミューズ所属俳優」についてのアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果から、「アミューズ所属の演技がうまいと思う俳優」ランキングを発表します。【8位までのランキング結果を見る】2位：大泉洋（TEAM NACS）／133票2位は、演劇ユニット「TEAM NACS」の大泉洋さんです。1973年生まれの大泉さんは、数々の作品に引っ張りだこの実力派