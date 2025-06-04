楽天モバイルは、利用料金の支払い方法を変更した場合の適用月を改定する。改定は7月1日～。 現在、毎月1～3日までに支払い方法を変更した場合は当月請求から、同じく4日～月末までに支払い方法を変更すると翌月の請求から変更が適用される。7月1日からは手続きした日にかかわらず、支払い方法変更日の翌月の請求から変更が適用されるようになる。 楽天ポイントを楽天モバイルの月額利用料金の支