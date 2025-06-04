大谷は3打数無安打2四球で打率.288、カーショーは5回途中6安打5失点【MLB】ドジャース 6ー5 メッツ（日本時間4日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数で2試合ぶりの無安打に終わった。チームはサヨナラ勝ちを飾り、連敗を2で止めた。右腕メギルと対戦した初回先頭は、外角フォーシームに見逃し三振。勝負球はボールでもおかしくない際どい