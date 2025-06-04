本拠地・メッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース 6ー5 メッツ（日本時間4日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、本拠地・メッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。延長10回に申告敬遠で勝負を避けられた。本拠地は大ブーイングに包まれた。5-5で迎えた延長10回無死二塁、メッツベンチは迷わず申告敬遠を選択した。今季8敬遠はリーグ単独トップ。両リーグ最多はアーロン・ジャッジ