一人暮らしを始めたばかりの頃は、家賃や食費など何かとお金がかかるものです。そんな中、光熱費を少しでも節約できたらうれしいですよね。 今回は、温水洗浄便座の温度設定を「中」から「弱」に変えることで、どのくらい節電できるのかを解説します。さらに、他にもできるトイレの節電術についても紹介します。日々のちょっとした工夫が、節約につながるかもしれません。 一人暮らしで気になる！ トイレの電気代って