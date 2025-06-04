◆米大リーグドジャース６×―５メッツ＝延長１０回＝（３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３日（日本時間４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、３打数無安打１四球に終わり、２試合連続本塁打は出なかった。ドジャースは土壇場の９回に追いつき、延長１０回にフリーマンの左翼への適時二塁打で劇的なサヨナラ勝ち。今季４試合目の登板だっ