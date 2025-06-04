【ソウル共同】韓国の李在明大統領は4日、首相候補に与党「共に民主党」の金民錫議員、情報機関の国家情報院の院長候補に李鍾☆（夾の人がそれぞれ百）元統一相を指名した。大統領府の国家安保室長には魏聖洛議員を任命した。