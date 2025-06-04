韓国コスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」より誕生したヘアケアライン「Wonjungyo Hair」の公式Instagramが、6月4日（水）に更新。2024年4月より広告キャラクターを務めるNumber_iの平野紫耀の新ビジュアルを収めた動画の一部分を公開し、ファンから反響を集めている。【動画】シルエットだけでかっこいい！平野紫耀が出演する「Wonjungyo Hair」新映像■白スーツがたまらん「Wonjungyo Hair」は、少女時代のソヒ