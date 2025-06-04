マンチェスター・ユナイテッドのMFブルーノ・フェルナンデス（30）が3日、アルヒラル（サウジアラビア）からの超高額オファーを断り残留を表明した。現地メディアの報道によると、アルヒラルは27年まで契約を残すチームのキャプテンに対し、1億ポンド（約195億円）の違約金と、週70万ポンド（約1億4000円）の賃金を提示。ドイツとの欧州ネーションズリーグ準決勝を前にポルトガル代表として発言したブルーノ・フェルナンデス