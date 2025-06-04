ミュージシャンの原田真二が３日、ＮＨＫ「うたコン」に出演。７８年の大ヒットナンバー「タイム・トラベル」を披露し、ネットを沸かせた。原田は７７年、１８歳でデビュー。くるくる巻き毛＆甘いルックスのアイドル的な風貌ながら、実力派の歌唱力＆楽曲で大人気を博した。番組はこの日は１９７８年特集で、原田は茶髪＆薄いサングラス姿で登場。当時の映像を懐かしそうに見ながら「デビューの時は、平和構築の強いメッセー