今日6月4日(水)、熊本地方気象台からアジサイ開花の便りが届きました。平年より3日、昨年より8日遅い開花となりました。本格的な雨のシーズンが近づき、梅雨の時期に見ごろを迎えるアジサイも、あちらこちらで咲き進んでいます。熊本でアジサイ開花今年は昨年より遅め今日6月4日(水)、熊本地方気象台からアジサイ開花の便りが届きました。平年より3日、昨年より8日遅い開花となりました。そのほか、5月30日(金)には松山地方気象