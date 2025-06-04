俳優・高橋英樹（81）の娘でフリーアナウンサーの高橋真麻（43）が4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。父・英樹とともに頭痛に悩まされていることを明かした。【写真】「お若いですね〜」「素敵です」元俳優の母・美恵子さんらとの家族ショットこの日番組では日本人の4人に1人が悩まされているという「頭痛」をテーマにトークが展開された。その中で頭痛専門医の五