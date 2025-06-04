音楽塾ヴォイスの代表で音楽プロデューサーの西尾芳彦さんが5月30日、亡くなっていたことがわかった。63歳。音楽塾ヴォイスの公式サイトで発表された。【表】絢香、オリコンランキング情報西尾さんは1961年7月20日生まれ、佐賀県出身。86年、バンド「VOICE」として｢哀舞｣でメジャーデビュー。その後、作詞・作曲・編曲家として活動し、97年「音楽塾ヴォイス」を設立。YUI、絢香、Sowelu、家入レオ、玉城千春らをプロデュースし