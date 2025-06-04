新華社の取材に応じるＮＧＫ（蘇州）環保陶瓷の長良直董事長。（５月１４日撮影、蘇州＝新華社記者／陳聖煒）【新華社蘇州6月4日】世界の産業チェーン再編が進む中、日本のセラミックス製造大手、日本ガイシは、持続的な投資と生産拡大の確固たる歩みにより、中国市場で長期的に成長してゆく自信を示している。同社の中国法人の一つ、NGK（蘇州）環保陶瓷（江蘇省蘇州市）の長良直董事長は新華社の取材に対し、世界最大の