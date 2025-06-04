2024年の日本人の出生数は約68万人で、70万人を下回り過去最少となりました。人口の「自然減」が18年連続で続き、歯止めがかかりません。【映像】日本人出生数が約68万人で過去最少に厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、2024年の国内での日本人の出生数は68万6061人で前の年より4万人ほど減り、過去最少となりました。1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標である「合計特殊出生率」は1.15で、去年より0.