【モデルプレス＝2025/06/04】モデルの貴島明日香が4日、都内で行われたレンタルドレスサービスのフラッグシップストアオープン記念イベントに登壇。入籍当時の思い出について語った。【写真】貴島明日香、美脚際立つルームウェア姿◆貴島明日香「この歳になって…」マーメイドワンピースで登場した貴島。自身の骨格とコントロールカラーに合わせて衣装を選んでもらったそうで、「骨格ウェーブで、まさにマーメイドの形がよく似合