【モデルプレス＝2025/06/04】女優の上白石萌音が4日、自身のInstagramを更新。上品なオフショルドレス姿に注目が集まっている。【写真】上白石萌音、オフショル姿で大人の魅力◆上白石萌音「ナイツ・テイル -騎士物語‐」会見でのドレス姿公開上白石は、ミュージカル『ナイツ・テイル -騎士物語‐』ARENA LIVEの会見後のショットを公開。深いグリーンのオフショルダードレスをまとい、美しいデコルテラインを披露した。柔らかな笑