【モデルプレス＝2025/06/04】女優の松岡茉優と声優の山寺宏一が2025年6月3日、TOKYO FM／JFNのトーク番組「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木深夜1時〜）に出演。女優の上戸彩から刺激を受けたことを明かした。【写真】松岡茉優、割れた腹筋がすごすぎる◆松岡茉優、上戸彩から刺激松岡は、当時13歳の2008から約2年間出演していたテレビ東京系「おはスタ」（毎週月〜金曜あさ7時5分〜）で山寺と初共演。「おはスタ」で山寺はMCを務め、松