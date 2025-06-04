ｉ－ｐｌｕｇが反発している。正午ごろに発表した新卒オファー型就活サービス「ＯｆｆｅｒＢｏｘ」の５月度主要ＫＰＩ（重要業績評価指標）速報で、４年制大学の就活生が３年生の４月から利用可能な「早期定額型」の受注高が５億６１００万円（前年同月比３．１％増）となり、４月からの累計でも２１億５４００万円（前年同期比４５．４％増）となったことが好感されている。 出所：MINKABU PRESS