清水建設が反発し、１９９１年以来の高値圏に浮上した。ＳＭＢＣ日興証券が３日、清水建の目標株価を１５００円から１７８０円に増額修正した。完成工事総利益率の向上や開発事業の利益増加により、中期経営計画の営業利益目標は達成すると予想。政策保有株式の縮減目標について、他の大手ゼネコンよりも意欲的であるとも評価した。同証券は清水建の２７年３月期最終利益予想を従来の９７５億円から１０００億円に引き上げた。投