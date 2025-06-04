ハイデイ日高がしっかり。午後１時３０分ごろに発表した５月度の売上高速報で、既存店売上高が前年同月比１１．６％増となり、増収基調が継続していることが好感されている。客数が同５．０％増、客単価が同６．３％増とともに増加した。 出所：MINKABU PRESS