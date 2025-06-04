中国メディアによると、中国卓球協会は3日、2025シーズン中国卓球クラブ超級リーグ（9日開幕）に出場する各クラブの登録選手と日程を発表した。それによると、日本からは男子の松島輝空が山東魯能、女子の平野美宇が深セン大学、木原美悠が黄石基地・華新、張本美和が成都高新若水居の選手としてそれぞれ登録された。2025シーズンは、第1ステージが6月9〜11日に河北省雄安新区、第2ステージが7月25〜28日に福建省アモイ市、第3ステ