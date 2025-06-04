午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１２６、値下がり銘柄数は４５６、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位にその他製品、パルプ・紙、証券・商品、非鉄、保険など。値下がりで目立つのはゴム製品、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS