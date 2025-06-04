日本新聞協会に加盟する読売新聞社、佐賀新聞社、時事通信社、日本テレビ放送網の有志４社は、選挙に関してインターネット上に流れている情報を対象に共同でファクトチェックを実施する。国政選のほか自治体の選挙も状況に応じて対象とし、６月１３日告示の東京都議選からスタートする。他のメディアにも広く参加を呼びかけていく。ファクトチェックとは、情報が正しいのか間違っているのか、明確な根拠をもとに検証してその結