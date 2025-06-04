７月１〜６日、「アース製薬１００周年記念世界麻雀ＴＯＫＹＯ２０２５」が日本橋三井ホール（東京都中央区）で開催される。２０１４年のフランス・パリ大会以降、４回目となる今大会の参加国数は過去最大の３７の国と地域。個人戦と国別対抗チーム戦があり、各国代表が世界の頂点を目指して激突する。第１回大会から選手として出場し、大会事務局長を務める森山茂和（日本プロ麻雀連盟会長）に大会の歩み、注目選手、“リーチ