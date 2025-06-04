お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（34）3日放送の日本テレビ「カズレーザーと学ぶ。」（後9・00）に出演。尿漏れに関する悩みを明かした。この日は「総勢22名の芸能人一斉検査!」と題して、尿トラブルについて特集。普段から尿漏れに悩まされているという熊元は、レベルを把握するテストを受け、切迫性尿失禁と診断された。切迫性尿失禁とは、突然尿意が生じ、我慢できず漏らしてしまうという症状。熊元は「家にい