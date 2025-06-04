生まれたばかりの赤ちゃん2024年に生まれた子どもの数（出生数）は68万6061人で、1899年の統計開始以降初めて70万人を割り込んだ。23年比4万1227人（5.7％）減。全都道府県で減少した。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数「合計特殊出生率」は1.15で、23年の1.20を下回り、過去最低を更新した。都道府県別では東京だけが1.00を切り、0.96だった。晩婚・晩産化などが影響した。出生数、出生率ともマイナスは9年連続。少子化は政