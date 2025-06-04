立花孝志氏斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、県議会調査特別委員会（百条委）委員長だった奥谷謙一県議を交流サイト（SNS）上で中傷し、事務所前で「出てこい奥谷」と演説したなどとして、県警は4日、名誉毀損や脅迫、威力業務妨害の疑いで政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首（57）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。神戸地検は刑事責任を問うかどうか慎重に判断する。取材に応じた立花氏は