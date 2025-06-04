[ニューヨーク ３日 ロイター] - 今年夏の米国人旅行需要が下向きの様相だ。景気の先行き懸念が背景にある。家計の財布のひもは固く、航空機を使った長距離旅行計画を自動車移動圏内の旅行にダウングレードしたり、納得できる価格になるまで予約を見合わせたりといった動きが見られ、旅行業界には痛手で業績に響きかねなくなっている。ホテル予約は前年比横ばいか減少の状態だ。航空運賃は昨年より安いのに、予約は前年水準を