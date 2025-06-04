下関港（山口県下関市）を母港とする捕鯨会社「共同船舶」（東京）の母船「関鯨（かんげい）丸」船団が北海道沖のオホーツク海で捕獲したナガスクジラの生肉が３日、初めて下関市の下関漁港地方卸売市場で競りにかけられた。２日に寄港した仙台港（宮城県）から空輸と陸送で運び込まれた新鮮さが売りで、各地の小売店や飲食店などで取り扱われる。大型のナガスは昨年７月から商業捕鯨の対象に加わり、船団は１季目の昨年、北海