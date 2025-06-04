【WWE】SMACK DOWN（5月30日・日本時間31日／テネシー・ノックスビル）【映像】ホラー軍団の危険技で脳天から“垂直突き刺さり”昇格を果たしたばかりの若手レスラーが手荒な歓迎を受けた。突如現れたホラー集団のリーダーに必殺技を食らって脳天からリングに刺さり、ファンが騒然とした。注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」から昇格を果たしたばかりの若手タッグチーム、ネイサン・フ