天皇ご一家が戦後80年にあたり、戦没者を慰霊するため沖縄県に向け出発されました。【映像】車から手を振る愛子さまのお姿天皇皇后両陛下は愛子さまとともに午前9時半ごろに皇居を出発し、羽田空港から特別機に乗り込み、沖縄県に向かわれました。戦後80年にあたり、2日間の日程で戦没者を慰霊することなどが目的で、愛子さまは初めての沖縄訪問です。ご一家は那覇空港に到着後、南部の糸満市に移動し、国立沖縄戦没者墓苑