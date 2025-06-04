【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「たくさんの人達の思い出に、より浸透するようなアシストができるよう、魅力発信させていただきたいと思っております」（Kis-My-Ft2千賀健永） 千賀健永（Kis-My-Ft2）が、『クリムト・アライブ 東京展』の公式アンバサダーに就任した。 19世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムトの黄金の世界を旅する没入型展覧会『クリムト・アライブ』が、東京・日本橋三井