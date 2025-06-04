■ACEes（エイシーズ）浮所飛貴と那須雄登が『石原良純のニッポン飛んで見た。』に出演！ 【画像】ACEes（エイシーズ）浮所飛貴＆那須雄登の仲良しショット／浮所飛貴＆那須雄登＆弘中アナ＆石原良純の収録後ショット 石原良純が豪華ゲストとともにヘリコプターに乗り込み、上空から気になる場所に赴く『石原良純のニッポン飛んで見た。』（テレビ朝日系）。6月3日は『プラチナファミリー 華麗なる一家