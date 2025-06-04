国民民主党が7月の参院選比例代表に擁立を決めた山尾（本名・菅野）志桜里元衆院議員（50）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「初心に立ち返ろう。自分の言葉で丁寧に説明を尽くそう。その上でなお国政で貢献したい思いをまっすぐ伝えよう。その決意が固まりました。」とつづった。 【写真】山尾志桜里氏の子役時代 ミュージカル・アニー役を演じる 山尾志桜里氏をめぐっては、過去の不倫疑惑や、党