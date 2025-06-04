トッテナム・ホットスパーの主将ソン・フンミン（32）が、今夏の退団候補としてクラブ内で注目されている。『The Telegraph』によると、サウジ・プロリーグ複数クラブが関心を寄せており、クラブは移籍金を得る機会として前向きに検討しているという。ソンは今季UEFAヨーロッパリーグを制し、クラブに1984年以来となる欧州タイトルをもたらしたばかり。1月に契約延長オプションが行使され、現行契約は2025年夏まで残されているが、