スターバックス(Starbucks Coffee)から、夏の新作ドリンク「ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ」が登場。2025年6月6日(金)から7月8日(火)まで期間限定発売される。“ビリビリ”辛いホットハニーの新感覚フラペチーノ「ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ」は、みずみずしいマンゴー果肉と香り高いジャスミンティー、まろやかなソイミルクが織りなす、トロピカルな味わいの