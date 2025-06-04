セリーヌ(CELINE)の2025年秋冬コレクションから、新作ウィメンズバッグ「オノリン(HONORINE)」が登場。2025年6月5日(木)より、セリーヌのウィメンズ取扱店舗ほかにて発売予定だ。ボーリングバッグをベースにした新作ハンドバッグ「オノリン」は、セリーヌのアーカイブに着想した、トップハンドルタイプのハンドバッグだ。ボーリングバッグに着想したシンプルなフォルムを基調に、ハンドル部分にはゴールドの南京錠モチーフをあしら