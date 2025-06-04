モデルとして広告・グラビア等で活躍し、タレントとしてテレビ出演も重ねている斎藤恭代さんが、自身のインスタグラムで芸能事務所・ホリプロに所属することを公表しました。 【写真を見る】【斎藤恭代】ホリプロに所属を報告「新しい可能性を見つけて行けたら」 “女優・モデルなど様々なお仕事に挑戦” フォロワーから応援続々斎藤さんは「この度、私 斎藤恭代はホリプロに所属させて頂く事になりました。」と報告。「今ま