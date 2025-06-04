今年（2025年）3月、東京・千代田区のビルの解体工事現場で、作業員16人が一酸化炭素中毒とみられる症状で救急搬送された際、適切な医療行為を展開したとして、大学病院の医療チームに感謝状が贈られました。渡辺信夫 神田消防署長「一酸化炭素中毒となった多数の傷病者を、迅速かつ適切な救護活動により救命したその行動は顕著であります。ここに深く感謝の意を表します」きょう（4日）、神田消防署長から感謝状が贈られたの