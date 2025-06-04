モデルでタレントの貴島明日香（２９）が４日、都内で行われた「ＬＵＬＵＴＩＨＡＲＡＪＵＫＵ」オープン記念イベントに出席した。イオンリテール株式会社は、レンタルドレスショップ「ＬＵＬＵＴＩ」ブランド初となるフラッグシップストアを、６月６日より東京・原宿にオープンする。スペシャルゲストとして登場した貴島はこの日、同ブランドのオリジナルドレスを着用。骨格やパーソナルカラーを元に選んでもらったという