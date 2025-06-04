Yoshifumi Takemoto［東京４日ロイター］ - 日本政府は４日、赤沢亮正経済再生相が日米関税協議を行うため５日から米ワシントンを訪問すると正式発表した。８日に帰国する。両国は、６月の主要国（Ｇ７）首脳会談（サミット）で想定される日米首脳会談なども視野に閣僚級協議を加速することで合意している。