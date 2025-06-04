【モデルプレス＝2025/06/04】女優の松岡茉優と声優の山寺宏一が2025年6月3日、TOKYO FM／JFNのトーク番組「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木深夜1時〜）に出演。2008〜2010年に出演していたテレビ東京系「おはスタ」（毎週月〜金曜あさ7時5分〜）での出来事について明かした。【写真】松岡茉優、割れた腹筋がすごすぎる◆松岡茉優「人生で1番嬉しかった」出来事松岡は、当時13歳から出演していた「おはスタ」（毎週月〜金曜あさ7時5分〜