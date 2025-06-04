【モデルプレス＝2025/06/04】女優でタレントの田中律子が4日、自身のInstagramを更新。自家製のバナナを公開し、反響が寄せられている。【写真】田中律子「立派すぎ」と話題の自家製バナナ◆田中律子、自家製バナナ公開田中は「バナナ成長記録〜OKINAWA〜」と題し、「梅雨の合間に、急いでバナナ収穫 今年も自家製バナナ はいい出来」とつづり、青いバナナを収穫する様子を公開。「バナナは角がとれて、プックリしてきたら青いう