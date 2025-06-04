小泉農水大臣が、日本酒メーカーや加工業者向けに備蓄米の放出を検討していることを明らかにしました。【映像】小泉農水大臣のコメント小泉農水大臣は「日本酒づくりに励んでいる皆さんからは、『酒米が高い』『足りない』こういったお声が届いているのは事実です。何かしらの対応を考えなければいけない」と話しました。政府は91万トンあった備蓄米のうち、競争入札で31万トン、30万トンは随意契約での放出にあてることを決