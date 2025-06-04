スターバックス コーヒー ジャパンは6月6日（金）より、スターバックス初の本当に辛い辛フラペチーノ(R)『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R)』を発売する。【写真】トッピングの元となるのは、ゴロゴロマンゴーが好評の『オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R)』この商品は、スターバックスのサマーシーズン第2弾として発売中の『オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R