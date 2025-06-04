ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなど複数の国際投資銀行が2025年の中国の経済成長率予測を上方修正した。その理由として、中国のマクロ政策が実施されて効果を現したこと、米中経済貿易会談が実質的な進展を遂げたことなどを挙げた。ゴールドマン・サックスの中国担当チーフエコノミストの閃輝（シャン・フイ）氏は、「米中が2国間の関税水準を大幅に引き下げたことを考慮して、中国の25年の輸出量成長率の予測値を5