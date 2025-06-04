Ovallが、ビルボードライブツアー『Ovall “Silent Storm”Billboard Live Tour』を開催する。 （関連：Ovallがいま、4年ぶりの再始動を果たす意義ーー復活ライブを機に紐解く） ビルボードライブでの単独公演としては13年ぶりとなる同公演は、新作EP『Silent Storm』を携えたツアーに。9月2日にビルボードライブ東京、同月4日にビルボードライブ大阪にて開催される。